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На Ставрополье более 10 тысяч человек остались без воды после аварии

На Ставрополье более 10 тысяч человек остались без воды после аварии

На Ставрополье более 10 тысяч человек остались без воды после аварии. Один хутор остался без воды, еще в трех муниципалитетах давление воды снижено результате в результате произошедшей в пятницу днем коммунальной аварии в Изобильненском городском округе Ставрополья. 

"В 13:20 мск в дежурную смену поступило сообщение о порыве трубы диаметром 420 мм. В зоне отключения находятся 6 930 домовладений с населением 10 298 человек, из них 2 255 детей", - приводит ТАСС данные пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Хутор Спорный с населением более 1,5 тыс человек остался полностью без водоснабжения. Давление воды снизилось в поселке Рыздвяный с населением 7,3 тыс человек, селе Московское с 150 жителями и станице Рождественской, где проживают 1,3 тыс человек.

Воду в населенные пункты привозят две автоцистерны "Водоканала". На месте аварии работают аварийно-восстановительные бригады, водоснабжение планируется восстановить к 20:00 мск. К работе привлечены девять человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС - два человека и одна единица техники.

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Вестник Кавказа

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