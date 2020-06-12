На Ставрополье более 10 тысяч человек остались без воды после аварии. Один хутор остался без воды, еще в трех муниципалитетах давление воды снижено результате в результате произошедшей в пятницу днем коммунальной аварии в Изобильненском городском округе Ставрополья.

"В 13:20 мск в дежурную смену поступило сообщение о порыве трубы диаметром 420 мм. В зоне отключения находятся 6 930 домовладений с населением 10 298 человек, из них 2 255 детей", - приводит ТАСС данные пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Хутор Спорный с населением более 1,5 тыс человек остался полностью без водоснабжения. Давление воды снизилось в поселке Рыздвяный с населением 7,3 тыс человек, селе Московское с 150 жителями и станице Рождественской, где проживают 1,3 тыс человек.

Воду в населенные пункты привозят две автоцистерны "Водоканала". На месте аварии работают аварийно-восстановительные бригады, водоснабжение планируется восстановить к 20:00 мск. К работе привлечены девять человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС - два человека и одна единица техники.