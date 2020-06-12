Honda возобновила производство после кибератаки

Японский автопроизводитель Honda возобновил производство моделей автомобилей и мотоциклов на заводах по всему миру после того, как на этой неделе они подверглись кибератаке, сообщил представитель компании в пятницу.



Представитель сообщил, что работа главного завода Honda в штате Огайо была возобновлена в четверг.



"Похоже, что личная информация наших клиентов не пострадала", - сказал представитель по телефону, отказавшись комментировать влияние кибератаки на производство.



Он добавил, что заводы в Японии, автомобильный завод в Турции и заводы в Индии и Бразилии возобновили работу еще в среду, передает Reuters.

Кибератака произошла менее чем через месяц после того, как компания вновь открыла свои заводы в США и Канаде после закрытия в конце марта.

Это стало второй кибератакой, которой подверглась Honda после того, как компании пришлось остановить конвейер на заводе Sayama в Японии на один день после того, как на компьютерах был обнаружен криптовымогатель WannaCry.