Дмитрий Песков: элементы видеоконференций можно будет использовать и после пандемии

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в рамках онлайн-акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!" заявил, что мероприятия в режиме видеоконференций можно будет проводить и после завершения пандемии коронавирусной инфекции.

Он отметил, что у работы в удаленном режиме есть "определенные положительные черты". "Проведение вот таких быстрых онлайн-конференций очень удобно, с моей точки зрения, могут участвовать люди из разных городов <…> Даже если в Москве, всем не надо ехать куда-то по пробкам, собираться в одном месте. Поэтому удобные элементы есть, и нужно обязательно, когда это все закончится, использовать эти возможности видеообщения", - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента.

Дмитрий Песков рассказал, что сам он продолжал работать без удаленки, пока не заразился COVID-19, после чего провел две недели в больнице и две недели на самоизоляции дома. Представитель Кремля сообщил, что на дому он работал в кабинете, "на телефоне", а бумаги привозили с работы.