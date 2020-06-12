Борис Джонсон: снос памятников - это попытка подвергнуть прошлое цензуре

Волна инициатив по сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, началась в Великобритании на прошлой неделе после митингов за права чернокожих. В свою очередь, премьер-министр Великобритании заявил, что снос исторических памятников является попыткой солгать об истории страны, люди не могут подвергать цензуре прошлое.

В пятницу городские власти Лондона из-за опасений вандализма закрыли фанерными щитами памятники Уинстону Черчиллю, Нельсону Манделе и мемориал Кенотаф в честь погибших в I мировой войне. В Бристоле в ходе акций в память погибшего американца Джорджа Флойда хулиганы скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который занимался работорговлей в XVII веке. Вандалы в Лондоне нанесли расистские надписи на памятник Черчиллю и пытались повредить Кенотаф.

"Факт того, что сегодня наш национальный монумент может быть под угрозой со стороны агрессивных протестующих является абсурдом и стыдом... Мы не можем пытаться редактировать или цензурировать наше прошлое. Мы не можем делать вид, что у нас была другая история. Статуи в наших городах установлены прошлыми поколениями", - приводит ТАСС позицию Бориса Джонсон.

Он отметил, что памятник Уинстону Черчиллю является постоянным напоминанием о его вкладе в дело спасения страны и Европы от фашистской и расисткой тирании.

"Да, иногда он высказывал мнения, неприемлемые сегодня, но он был героем и заслужил быть увековеченным в памятнике", - заявил Борис Джонсон. Также он признал, что у людей могут быть разные взгляды на хорошее и плохое, а также различное видение исторических вопросов.

"Памятники дают нам урок о нашем прошлом, со всеми его ошибками. Сносить их - это лгать о нашей истории и создавать пробелы в образовании будущих поколений", - сказал премьер-министр.

Политик поведал, что понимает чувства тех, кто выходил на акции за права темнокожего населения на прошлой неделе, и разделяет их огорчение тем, что случилось с Джорджем Флойдом в Миннесоте.

"Тем не менее, в этой стране (Британии) достигнут прогресс в борьбе с расизмом, и достаточно большой. Но мы признаем, что еще многое предстоит сделать. Однако совершенно ясно, что, к сожалению, в протестах лидерство перехватили настроенные на насилие экстремисты. Мы не будем мириться с атаками на полицию и актами насилия, подобным тем, которые мы наблюдали на прошлой неделе, они были омерзительными", - резюмировал премьер-министр.

Движение за права чернокожих Black Lives Matter собиралось в субботу провести еще один митинг в лондонском Гайд-парке, однако после того, как объединения футбольных болельщиков заявили, что приедут в выходные в столицу Британии и защитят от вандалов памятники и полицию, акция была отменена. Возможно, митинг состоится в пятницу или в воскресенье, однако Black Lives Matter в заявлении говорит, что не поддерживает перенос акции из-за невозможности ее спланировать и из-за обеспокоенности вопросами безопасности.