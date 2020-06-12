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Гюнай Селимзаде назначен новым пресс-секретарем Генпрокуратуры Азербайджана

Гюнай Селимзаде назначен новым пресс-секретарем Генпрокуратуры Азербайджана

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов был освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Управления по организации работы с документами и обращениями Генпрокуратуры.

На его место назначен Гюнай Селимзаде. "Работы по осуществлению структурных реформ и формированию кадрового корпуса из профессиональных сотрудников в органах прокуратуры продолжаются", - пишет Trend со ссылкой на ведомство.

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Вестник Кавказа

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