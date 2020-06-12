ECDC: почти все страны ЕС прошли пик первой волны пандемии

Первая волна пандемии COVID-19 прошла пик во всех странах Европейского Союза, кроме Польши и Швеции, сообщили в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

"Первоначальная волна пандемии прошла пик во всех странах, кроме Польши и Швеции", - указано в последнем отчете ECDC.

В отчете отмечается, что заболеваемость COVID-19 в Польше и Швеции находится на самом высоком уровне с начала пандемии в этих странах. В ситуации со Швецией больше количество заболевших частично объясняют увеличением тестирования.

В Бельгии заболеваемость повысилась на 1% по сравнению с предыдущей неделей, но власти заявили, что поводов для беспокойства пока нет, передает Reuters.

"Мы еще не преодолели это. Нам необходимо проявлять бдительность", - отметила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, призвав министров здравоохранения стран ЕС продолжить работу по тестированию населения и отслеживанию контактов с заболевшими.