Путин: большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что большинство граждан России поддерживает поправки в Конституцию. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на Поклонной горе в День России.

Российский лидер подчеркнул, что для россиян безусловны уважение к труженикам и защитникам Отечества, к многовековой истории, к традициям и культуре, а также сохранение памяти предков, почитание родителей, семьи, любовь к своей земле и незыблемость границ страны.

"Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан", - выразил уверенность президент России.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. Участки будут отвечать всем требованиям безопасности.