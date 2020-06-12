Песков назвал главные качества мужчины и дипломата

Любовь к Родине, обширные знания и чувство юмора должны быть в "арсенале" каждого дипломата, выразил уверенность пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ходе общения в режиме онлайн с юнармейцами.

"Как бы это пафосно ни звучало, но первое - это любовь к Родине, абсолютная, безусловная любовь к Родине", - сказал он, отвечая на вопрос юнармейцев о том, какими тремя самыми важными качествами, по его мнению, обязательно должен обладать дипломат

"Второе - это знания, образованность. И третье, с моей точки зрения, - это чувство юмора, без него никуда", - отметил представитель Кремля, начинавший свою карьеру на госслужбе в качестве дипломата.

Далее, в ответ на вопрос о том, каким качествами должен обладать настоящий мужчина, Песков назвал "ум, честность и силу".

Также он отметил чувство юмора и талант. Последнее качество, по его словам, есть у всех, но у кого-то он спит, и нужно приложить силы для его пробуждения.