Коронавирус свергнет Пашиняна?

Правоохранителями Армении, в соответствии с поручением премьер-министра республики Никола Пашиняна, будет сформирована рабочая группа, которой предстоит определить источники дезинформации относительно темы распространения коронавируса нового типа в стране.

Деятельность группы будет направлена на изучение того, имеют ли иностранные спецслужбы отношение к фейковым сообщениям о коронавирусе, и есть ли в республики круги, которые по собственным или криминальным интересам могут финансировать распространение подобной информации.

По словам самого премьера, в республике есть "ряд людей, стремящихся создать кризис доверия к власти", пишет "Интерфакс".