Великобритания уведомила ЕС, что не будет продлевать переходный период

Канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Великобритании Майкл Гоув по итогам переговоров с заместителем главы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем сообщил, что Лондон официально уведомил Евросоюз о том, что не будет продлевать переходный период, который заканчивается 31 декабря 2020 года.

"Я официально подтвердил, что Великобритания не продлит переходный период и что момент для продления теперь истек. 1 января 2021 года мы вернем контроль и заново обретем нашу политическую и экономическую независимость", - приводит ТАСС слова канцлера.

Великобритания вышла из ЕС 31 января 2020 года. И до конца текущего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений.

Во время нынешнего переходного периода к Великобритании продолжают применяться правила ЕС, но страна не участвует в процессе принятия решений и продолжает делать взносы в общий бюджет Евросоюза. Однако такой переходный период дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. После завершения процесса перехода правила ЕС перестанут распространяться на Великобританию.

Чтобы не было перебоев в организации отношений Соединенного Королевства и Евросоюза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства. Переговоры идут, однако пока прогресса не наблюдается. Если договоренности достигнуты не будут, переход на новый этап отношений Великобритании и ЕС рискует стать "жестким".