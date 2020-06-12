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Великобритания уведомила ЕС, что не будет продлевать переходный период

Великобритания уведомила ЕС, что не будет продлевать переходный период

Канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Великобритании Майкл Гоув по итогам переговоров с заместителем главы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем сообщил, что Лондон официально уведомил Евросоюз о том, что не будет продлевать переходный период, который заканчивается 31 декабря 2020 года. 

"Я официально подтвердил, что Великобритания не продлит переходный период и что момент для продления теперь истек. 1 января 2021 года мы вернем контроль и заново обретем нашу политическую и экономическую независимость", - приводит ТАСС слова канцлера.

Великобритания вышла из ЕС 31 января 2020 года. И до конца текущего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений.

Во время нынешнего переходного периода к Великобритании продолжают применяться правила ЕС, но страна не участвует в процессе принятия решений и продолжает делать взносы в общий бюджет Евросоюза. Однако такой переходный период дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. После завершения процесса перехода правила ЕС перестанут распространяться на Великобританию.

Чтобы не было перебоев в организации отношений Соединенного Королевства и Евросоюза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства. Переговоры идут, однако пока  прогресса не наблюдается. Если договоренности достигнуты не будут, переход на новый этап отношений Великобритании и ЕС рискует стать "жестким".

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Вестник Кавказа

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