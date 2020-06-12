Премьер-министра Италии допросили по делу о пандемии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте был допрошен прокурором Бергамо, наиболее пострадавшей провинции Италии, в рамках расследования обстоятельств распространения пандемии COVID-19.

Следователи прокуратуры прибыли сегодня утром в Палаццо Киджи, официальную резиденцию правительства Итальянской республики, чтобы допросить Конте как "лицо, обладающее информацией об имевших место фактах."

Расследование инициировано родственниками людей, погибших от COVID-19 в Бергамо. Они обвиняют правительство в том, что решение о включении городов Нембро и Альдзано в красную зону было принято слишком поздно. Это первый групповой иск в Италии, связанный с пандемией.

В среду Конте сообщил журналистам, что "не боится допроса". "Я добросовестно изложу все известные мне факты", - сказал Конте. "Граждане имеют право знать."

В четверг прокурор допросил министра здравоохранения Роберто Сперанца и министра внутренних дел Лучану Ламорджезе. Глава правительства Ломбардии Аттилио Фонтану был допрошен ранее на этой неделе.