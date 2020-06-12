Вирусолог рассказал, когда можно будет говорить об окончании пандемии COVID-19 в России

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн сообщил, что говорить об окончании пандемии коронавирусной инфекции в России можно будет, когда число выявленных за сутки случаев инфицирования снизится до десятков или сотен.

"По-видимому, когда число инфицированных (за сутки) в такой стране, как наша, упадет до десятков, немногих сотен, можно уже будет говорить об окончании эпидемии. При этом надзор за ситуацией должен быть непрерывным", - сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва", передает ТАСС.

Вирусолог считает, что первая волна распространения COVID-19 может закончиться в конце июля - начале августа. Но, по его мнению, вторая волна неизбежна. "Она может быть уже осенью, может быть зимой. Вирус никуда не денется. Данный вирус имеет такие свойства, что не похоже, что он уйдет так просто и легко", - рассказал Анатолий Альштейн.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,5 млн человек, более 420 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 511 423 случая заражения, выздоровели 269 370 человек, умерли 6 715. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.