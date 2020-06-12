Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем России.

"Суверенитет страны и социальное государство, заложенные в нашей конституции, начали свой отсчет именно с этого дня 30 лет назад. Сегодня ответственность за судьбу Родины, за ее будущее объединяет всех нас. От наших действий, четкой и слаженной работы, энергии и трудолюбия зависит процветание Отечества, благополучие миллионов людей. Уверен, что вместе мы преодолеем любые трудности и осуществим намеченные планы", - приводит ТАСС слова Михаила Мишустина, опубликованные на сайте правительства в пятницу.

Премьер-министр назвал 12 июня символическим днем для государственности страны и пожелал россиянам благополучия, здоровья и мира.

День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 года. В соответствии с Трудовым кодексом РФ является нерабочим праздничным днем. 12 июня 1990 года была подписана Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.