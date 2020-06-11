Дагестанские школьники присоединились к акции "Окна России"

Школьники Дагестана принимают активное участие во всероссийском флешмобе "Окна России", приуроченному ко Дню России. В пресс-службе Минобрнауки Дагестана отметили, что в раках мероприятия школьники вместе с родителями украшают окна своих домов символическими картинками, рисунками и наклейками в виде флага, герба, а также известных культурных объектов страны.

Принять участие в акции может любой желающий, главное оформить окно таким образом, чтобы украшение было видно с улицы. Затем нужно сделать фотографию или видео окна с внутренней или внешней части дома и опубликовать их на своих страницах в социальных сетях под хештегами "Окна России", "Я люблю России" и "Моя Россия", передает "РИА Дагестан".