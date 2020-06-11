Все питьевые бюветы заработают в Железноводске в День России

В Железноводске в День России в рамках смягчения ограничений, введенных ранее в связи с пандемией коронавируса, откроются все питьевые бюветы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Питьевые галереи начнут работу в 6:00, пишет "Сайт Ставрополя 1777".

На входе будет нести дежурство сотрудник бювета, он будет проводить термометрию всех посетителей в галерею, следить за соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Кроме того, в его обязанности войдет дезинфекция рук гостей.

Трижды в день будет устраиваться влажная уборка, проветривание и обработка всех поверхностей спецсредствами.

Напомним, в Железноводске действуют пять питьевых бюветов: "Смирновский", "Славяновский", "Западный" "Лермонтовский" и "Бювет-Книга", в скором времени станет доступен также незаслуженно забытый горячий источник "Семашко".