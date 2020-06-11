Три викторины о России пройдут сегодня онлайн в Ставрополе

В День России жители Ставрополя смогут попробовать свои силы в трех викторинах, посвященных РФ. Такое сообщение распространила пресс-служба администрации краевой столицы.

Мероприятие подготовлено Центром молодежных инициатив "Трамплин". Принять участие в нем сможет любой желающий онлайн: регистрация займет около 5 минут, сами игры продлятся порядка 20 минут.

Каждая викторина включает 20 вопросов. В 11:00 стартует квиз на тему "Спортивная Россия", в 13:00 - "Творческая Россия", в 15:00 - "История России".

Игра пройдет на сайте MyQuiz. Зарегистрироваться можно по ссылке. Детали мероприятий опубликованы в соцсетях "Трамплина", в частности, "ВКонтакте".

