Бюджет России оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Федеральный бюджет России в январе-мае 2020 года был исполнен с дефицитом, который на 1 июня составил 409,117 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства финансов о предварительной оценке исполнения бюджета.

Доходы бюджета за отчетный период составили 7,89 трлн рублей, а расходы - 8,29 трлн рублей.

Расходы на социальную политику в январе-апреле составили 2 трлн 503,57 млрд рублей (46,4% от плана на год), на национальную оборону - 1 трлн 409,46 млрд рублей (42,4%), на национальную безопасность - 773,77 млрд рублей (32,5%), на национальную экономику - 774,15 млрд рублей (25,7%), ЖКХ - 139,31 млрд рублей (37,5%), общегосударственные вопросы - 564,085 млрд рублей (21,4%), образование - 411,8 млрд рублей (40,9%), здравоохранение - 574,65 млрд рублей (49,8%), пишет "Интерфакс".

Согласно предварительным данным Минфина, в январе - апреле профицит бюджета составил 122,88 млрд руб., или 0,4% ВВП.