Армянские работники остались без денег 

Официанты в баре ”Лабиринт” в Ереване, вынужденные прекратить работу в марте из-за мер по борьбе с коронавирусом, получили право на государственную помощь в рамках пакета мер стимулирования, направленного на ослабление экономического шока от пандемии, пишет Eurasianet в статье Despite stimulus efforts, many Armenian workers fall through the cracks.

Правительство перечислило единовременный платеж в размере $138 на дебетовые карты сотрудников. Но владелец бара контролирует движение средства по картам, и сотрудники говорят, что им еще предстоит получить большую часть наличных, которые им причитаются. ”Владелец говорит, что ему тоже нужны деньги, - сказал один из официантов Eurasianet на условиях анонимности. - Нам не платят с марта, хотя у нас чрезвычайное положение, и мы не виноваты в том, что не работаем”.

В Армении реализовано не менее 18 планов стимулирования, направленных на оказание помощи людям, которые финансово пострадали из-за вспышки коронавируса и последовавшей изоляции. Общий размер пакета помощи постоянно меняется, но по состоянию на 16 мая премьер-министр Никол Пашинян заявил, что правительство выплатило 84,4 млрд драмов (около $175 млн) более миллиону физических и 48 000 юридическим лицам.

Проблемы в связи с теневой экономикой и слабая защита прав трудящихся привели к тому, что многие, кто нуждается в помощи, ее не получают. Они вводят ограничения из-за пандемии, но не обеспечивают решение проблем людей, которые возникают из-за ограничений, - сказал Eurasianet правозащитник Артур Сакунц. - Они не думают о людях”.

Нередко трудности работников усугубляются действиями их работодателей. Крупная сеть супермаркетов потребовала от сотрудников не обращаться за экономической помощью.

Сеть "Ереван-Сити" принадлежит Самвелу Алексаняну, бывшему члену парламента от бывшей правящей партии - Республиканской партии Армении. Жена Алексаняна направила сотрудникам письмо с просьбой не принимать государственную помощь, угрожая удержать их заработную плату, сказала Бела Шикарян, правозащитник из Еревана.

”Сотрудники, которые связались с нами, сообщили, что им не платили за то время, когда они не могли работать из-за чрезвычайного положения, и владельцы, сказали, что любой, кто обращается за государственной помощью, будет уволен, - заявила Шикарян. - Они говорят сотрудникам: ”Если вы не хотите работать, вы можете уйти”. Непонятно, почему компания не хочет, чтобы ее сотрудники получали государственную помощь.

Чиновники компании опровергли обвинения, выдвигаемые против них, утверждая, что сотрудники ”клевещут”. Но проблемы возникли не только у ”Ереван-Сити”.

Когда правительство развернуло программу стимулирования, возникла предсказуемая путаница в отношении того, кто имеет право на помощь и как подать заявку на ее получение. У некоторых нет компьютеров, а другие не понимают правила получения помощи.

Оппозиционная партия ”Просвещенная Армения” начала помогать людям ориентироваться в системе после получения от сторонников сообщений о том, что у них возникли проблемы. ”Правительство перегружено, поэтому ”Просвещенная Армения” готова предоставить помощь в отношении того, как подать заявку на программы социальной помощи и как составить необходимые документы”, - говорится в заявлении партии.

Ванадзорское отделение правозащитной организации ”Хельсинкская гражданская ассамблея” также зарегистрировала звонки от работников с жалобами на то, что их работодатели пользуются ими или что они не понимают, как обращаться за помощью.

Группа также пыталась разобраться в деле одного из крупнейших работодателей города, текстильной фирмы Gloria, где работают 2500 сотрудников. Завод продолжал работать, несмотря на правительственное распоряжение о закрытии, из-за опасности, что его дальнейшая эксплуатация может привести к распространению коронавируса.

Рабочие не верили, что имеют право на помощь и не обращались за ней. ”Мы связались с правительством и попросили предоставить работникам предприятия стимулы”, - сказала София Петросян, юрист Хельсинкской ассамблеи.

Другие рабочие просто остались без денег. Марин Саргсян, парикмахер, самозанятая в Ереване, была единственным кормильцем в семье, когда началась вспышка коронавируса. Ее семья потратила все деньги, которые она копила на новую квартиру, потому что работы не было. ”Мы не вписываемся ни в одну категорию, которая получает стимулирующие деньги: у нас нет несовершеннолетних детей, и мы работаем неофициально. Мы сами по себе”, - сказала она в интервью Eurasianet.

Правительственные чиновники признали, что мало что могут сделать для сотрудников, чьи работодатели затрудняют им получение денег.

Государственный институт, который должен решать подобные вопросы, Инспекционный орган здравоохранения и труда, ”не обладает полномочиями защищать права работников, и я не уверена, есть ли у них ресурсы для рассмотрения массовых обращений”, - сказала министр труда и социальной защиты Заруи Батоян. Но новые изменения в законодательстве, которые вступили в силу 8 мая и распространяются на март, позволяют инспекционным органам обеспечивать соблюдение трудового законодательства в чрезвычайных ситуациях.

После того, как сотрудники ”Лабиринта” связались с Eurasianet, репортер направил их в ванадзорский офис Хельсинкской Гражданской Ассамблеи. Группа предоставила адвоката для официантов и обратилась с жалобой в полицию, но в итоге полиция решила не возбуждать уголовное дело, считая это административным вопросом. Адвокат Самсон Галстян заявил, что полиция не провела надлежащего расследования и что он обжалует это решение.

Владелец ”Лабиринта” Грачья Атомян сказал местным СМИ, что не брал деньги на стимулирование своих сотрудников, а их банковские карты забрал в качестве залога за наличные деньги, которые он выплачивал им авансом. Галстян, однако, сказал, что сотрудники не соглашались на эту схему.

Работники боятся заявлять публично о своих проблемах. ”Ни одно другое заведение нас не наймет, - сказал официант. - Общественность всегда обвиняет жертву. Что бы ни происходило, сотрудники не должны выдавать владельца”.