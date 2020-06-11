Нурмагомедов попросил подписчиков оценить навыки своего будущего соперника (ВИДЕО)

Действующий чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов поинтересовался у своих подписчиков в Instagram, что они думают о навыках временного чемпиона промоушена, американца Джастина Гэтжи.

"Мой следующий соперник. Как вам?", - написал Хабиб, прикрепив текст к видео с нарезкой боев американца.

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) Джастин Гэтжи одолел Тони Фергюсона в бою за титул временного чемпиона в легком весе. Встреча завершилась победой Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде. Позднее президент UFC Дана Уайт сообщил, что в сентябре 2020 года планируется провести поединок между Гэтжи и Хабибом Нурмагомедовым.