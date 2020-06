Нефть снова подешевела и снова из-за коронавируса

Вчера цены на нефть резко упали, поскольку вновь возникли опасения, что вторая волна коронавируса может поразить США и замедлить экономическую активность. Также появились данные о том, что американские запасы нефти выросли на прошлой неделе. Business Insider в материале Oil dives 11% as investors fear a 2nd wave of coronavirus and the US reports surging crude inventories пишет, что коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,7 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей, вызывая опасения, что спрос еще не оправился от пандемических минимумов.

West Texas Intermediate, американский эталон, и Brent, международный бенчмарк, значительно подешевели в четверг: американская нефть потеряла более 7%, торгуясь на уровне $ 36,26 за баррель по состоянию на 10.00 по Североамериканскому восточному времени, в то время как Brent упала почти на 6% до $39,06.

Главный аналитик рынка в Avatrade Наим Аслам сказал: ”Нефть снижается по двум основным причинам. Первая - это страх перед второй волной коронавируса, что повышает шансы на очередную изоляцию и замедление восстановления экономики”. По его словам, тот факт, что запасы американской нефти выросли, ставит под вопрос, как быстро может восстановиться спрос на ресурс, особенно если США и другие страны столкнутся с угрозой более длительной изоляции.

Мтарший аналитик по рынку в Азиатско-Тихоокеанском регионе из OANDA Джеффри Холли заметил: ”Число заболевших в Соединенных Штатах и Индии резко возросло, поскольку обе страны открыли свою экономику до того, как Covid-19 был полностью взят под контроль. Это крайне безрассудно и самонадеянно со стороны США”.

В США было зарегистрировано 20 800 новых случаев, что на 4,1% выше по сравнению с прошлой неделей, в то время как в четверг Индия сообщила о почти 10 000 новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким ежедневным ростом.

”Падение цен на нефть совпадает с появлением новых случаев заражения Covid-19, а акции, и нефть покупаются по спекулятивной цене и краткосрочному показателю, - сказал Холли. - Некоторая запоздалая коррекция была проведена после спекулятивного наращивания длинных позиций и воодушевляющего роста нефти за последний месяц”.

Цены на нефть в США в апреле ненадолго стали отрицательными, так как при закрытии каждой крупной экономики пандемия подрывала спрос на энергоресурс. Мест для хранения нефти также становится все меньше.

В мае цены росли в основном благодаря тому, что экономика восстанавливалась за счет продления соглашения ОПЕК о добыче нефти до июля. Угроза повторной волны коронавируса может подорвать текущие успехи. Холли сказал: ”Количество случаев заражения Covid-19 в развитом мире будет определять, является ли нисходящая тенденция просто коррекцией бычьего тренда, или началом чего-то более структурного”.