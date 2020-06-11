В Ставропольском крае утонул в водоеме девятиклассник
Накануне в водоеме на хуторе Вавилон Ипатовского района Ставропольского края утонул девятиклассник.
Как отмечается, мальчик купался в необорудованном для этого месте.
Тело ребенка извлекли из водоема во второй половине дня.
Глава Ипатовского округа Сергей Савченко обратился ко всем родителям с призывом не оставлять без присмотра детей, а также обеспечить их безопасность во избежание повторения трагического случая.
Вестник Кавказа
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