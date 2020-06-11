ЛУЧШЕДОМА » Новости

В Ставропольском крае утонул в водоеме девятиклассник

В Ставропольском крае утонул в водоеме девятиклассник

Накануне в водоеме на хуторе Вавилон Ипатовского района Ставропольского края утонул девятиклассник.

Как отмечается, мальчик купался в необорудованном для этого месте.

Тело ребенка извлекли из водоема во второй половине дня.

Глава Ипатовского округа Сергей Савченко обратился ко всем родителям с призывом не оставлять без присмотра детей, а также обеспечить их безопасность во избежание повторения трагического случая.

2400 просмотров




Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!