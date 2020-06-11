Нетаньяху поблагодарил Трампа за решение о санкциях в отношении МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа и его администрацию за санкций против членов Международного уголовного суда (МУС).

"Я хочу поблагодарить президента [Трампа] за его лидерство при введении санкций против коррумпированного и предвзятого МУС, занятого "охотой на ведьм" в отношении Израиля и США", - приводит слова главы правительства ТАСС.

Ранее сегодня Дональд Трамп разрешил вводить санкции против сотрудников Международного уголовного суда (МУС), причастных к проведению расследований, которые Вашингтон считает незаконными. В указе главы Белого дома подчеркивается, что действия МУС угрожают суверенитету США, а также их союзников, которые не поддерживают Римский статут и не признают юрисдикции МУС.