Жара оставила без света часть Краснодара

В мэрии Краснодара сообщили о том, что сегодня около 20.30 в двух внутригородских округах Краснодара - Центральном и Прикубанском в результате аварии без снабжения электроэнергией остались почти 4 тыс квартир.

"Свет погас в квартирах на Леваневского, Гимназической, Ленина, Чапаева. В Прикубанском округе - Военный городок -1, улицы Дзержинского, Полевой, Авиагородок, Циолковского, Грибоедова и т.д.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что авария уже ликвидируется силами местных ремонтных бригад. Ход аварийных работ контролируется депхозяйства и ТЭК.

Это уже вторая серьезная авария за сутки. Специалисты связывают их с увеличившейся нагрузкой на сети из-за жары, пишет "КП Краснодар".