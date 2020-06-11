Концерт Победы на Мамаевом кургане состоится 24 июня

На Мамаевом кургане в городе-герое Волгограде 24 июня состоится концерт, посвященный юбилею Великой Победы, с участием

Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, который также является художественным руководителем проекта.

Участниками концерта станут Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Безруков, Сергей Гармаш, Александр Петров, Екатерина Шипулина, Ирина Пегова и другие известные музыканты и артисты, сообщила пресс-служба ВГТРК.

Прямая трансляция состоится на телеканале "Россия".