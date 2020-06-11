Метрополитен опера покажет гала-концерт с участием Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова

Метрополитен опера 25 апреля провела первый в своей истории гала-концерт в режиме онлайн. В нем приняли участие Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Йонас Кауфман, Соня Йончева, Лизетт Оропеса, Майкл Фабиано, Изабель Леонард, Амброджо Маэстри и другие оперные звезды.

Чтобы поддержать театр в период пандемии коронавируса, из разных уголков мира в прямой эфир вышли более 40 солистов, которые выступали на сцене Мет, а также музыканты оркестра и артисты хора.

Повтор этого концерта можно будет бесплатно смотреть на сайте и в мобильном приложении Мет с 02:30 13 июня до 01:30 15 июня мск.