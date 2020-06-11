День России на Ставрополье отметят дворовыми музыкальными концертами

12 июня в Ставрополе пройдут десятки праздничных концертов "Широка страна моя родная" в честь Дня России.

Концерты будут проходить во дворах многоквартирных домов.

"Зрителей ждут творческие выступления городских и студенческих коллективов, интерактив "Битва хоров по-ставропольски", где каждый двор станет победителем в определенной номинации", - сообщает пресс-служба мэрии города, пишет АиФ-Северный Кавказ.

Можно будет хором спеть гимн России или поздравить родных и соседей в прямом эфире местного телевидения.

Концерты пройдут по адресам: Мира, 212, Макарова, 16, Достоевского, 75, Октябрьская, 202, Тухачевского, 25, Кулакова, 29/3, Рогожникова, 5, Южный обход, 55/5, Доваторцев, 86/1.