Грязное Черное море на Кубани убивает десятки дельфинов каждый месяц

В мае 2020 года на Кубани погибло более чем в два раза больше дельфинов, чем в мае прошлого года. Основная причина гибели китообразных - интоксикация и болезни, связанные с загрязнением Черного моря в регионе.

В мае 2020 года ученые зафиксировали 133 случая гибели дельфинов, в мае 2019 года - 60, в июне 2020 года - уже 38, а в июне 2019 года - 16. С начала года центр спасения дельфинов "Дельфа" зафиксировал факт гибели 308 азовок, афалин и белобочек, что является рекордом за три года ведения статистики, при этом не прошла даже половина года.

"Многие говорят про разливы нефти, и наши волонтеры находили и до сих пор находят на побережье следы нефтепродуктов и сгустки мазута. Наши наблюдения показывают, что с морем, возможно, что-то не то происходит, хотя, казалось бы, из-за карантина и людей, и лодок, и машин было в разы меньше", - рассказала директор центра Татьяна Белей, пишет ТАСС.

Кроме болезней и интоксикации дельфинов убивают и рыболовные сети, треть смертей китообразных случается из-за сетей.