Жители Адыгеи помогут бездомным животным

Власти Адыгеи дали старт проекту помощи бездомным животным "Добрые будки".

Любой желающий теперь сможет купить и положить в такую будку корм для животных или принадлежности для их содержания, а общественники передадут собранные товары в приют для бездомных животных, - передает "АиФ-Адыгея".

"Обитатели приютов очень нуждаются в нашей поддержке. Можно передать корма или хозтовары - любая помощь всегда будет кстати. Особенно она востребована в период пандемии коронавируса", - рассказал общественник Дмитрий Войнов.

Он также отметил актуальность соответствующей поправки в Конституцию РФ, пояснив: важно, чтобы люди понимали всю ответственность в обращении с животными, поэтому нормы, касающиеся их защиты, нужно закрепить в Основном законе нашей страны.