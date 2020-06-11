До конца года в Ингушетии сдадут десятки социальных объектов

До конца текущего 2020 года строители Ингушетии введут в строй десятки объектов образования, здравоохранения и спорта, сообщили в пресс-службе Минстроя региона.

"До конца года в республике будет завершено строительство 33 объектов. Это 15 детских садов, 11 школ, три учреждения здравоохранения, один спорткомплекс, а также объекты водоснабжения, благоустройства и социальной поддержки", - рассказал сотрудник пресс-службы, передает "Интерфакс-Юг".

Также в рамках реализации нацпроектов в текущем году начато строительство еще десятка образовательных учреждений в различных населенных пунктах республики.

"Минстроем Ингушетии заключены 10 соглашений о предоставлении республике субсидии из федерального бюджета на строительство в общей сложности 44 объектов, по пяти госпрограммам РФ на общую сумму 5,9 млрд рублей", - добавил представитель ведомства.

Минстрой региона подготовил проектно-сметную документацию по шестнадцати объектам. Специалисты ведомства также подготовили 131 соглашение к госконтрактам на строительство и осуществление строительного контроля по переходящим объектам.

Уже получены разрешения на строительство всех новых зданий и продлены разрешения на возведение переходящих объектов.