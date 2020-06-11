Путин уволил замминистра юстиции Новака и зампредседателя СКР

Президент России Владимир Путин освободил от должностей заместителя министра юстиции Дениса Новака и зампредседателя Следственного комитета (СКР) Илью Лазутова. Об этом говорится в указе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Тем же указом глава государства назначил заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова.