Стало известно, когда брат Хабиба Нурмагомедова дебютирует в UFC

Двоюродный брат действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC на одном из турниров на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Об этом сообщил менеджер бойца Ризван Магомедов.

"Июль, "Бойцовский остров", - цитирует его ТАСС.

Напомним, UFC планирует провести на "Бойцовском острове" четыре турнира с 11 по 25 июля. Умар Нурмагомедов должен был дебютировать в UFC 18 апреля, однако турнир UFC 249 сорвался из-за пандемии коронавируса Covid-19. На счету 24-летнего спортсмена 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах.