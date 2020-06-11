Минздрав РФ пре достерег от походов в гости

Походы в гости к друзьям нужно по-прежнему ограничивать, так как риск заражения коронавирусом нового типа сохраняется. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Тот же человек, который не переболел, сталкиваясь с любыми вещами или, например, в случае если приходящий гость, скажем, принесет (вирус) на одежде или на каких-то предметах, то, конечно же, риск существует. Походы к друзьям в гости все-таки нужно по-прежнему ограничивать", - сказал глава ведомства, отвечая на вопросы Наили Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

В то же время он обратил внимание на, то что человек, имеющий иммунитет, больше защищен, "его защитные силы... позволяют ему побороть вирус, в случае если он с ним сталкивается повторно", передает РИА Новости.