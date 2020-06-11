Рок-фестиваль "Нашествие" отменили

Традиционно проходящий летом в селе Большое Завидово в Тверской области рок-фестиваль "Нашествие" в этом году не состоится, сообщил в четверг глава региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия-24 - Тверь".

"При всем уважении к организаторам "Нашествия" и популярности этого фестиваля, но, исходя из предписаний Роспотребнадзора и все-таки сохраняющейся опасности, в этом году "Нашествие" проводиться не будет на территории Тверской области", - сказал он.