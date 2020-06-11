Паспортный стол Армении: Карабах - Азербайджан.

Жительница оккупированных земель Азербайджана в Нагорном Карабахе получила паспорт в Армении.

Документ женщине, родившейся в августе 1975 года, выдали в декабре 2019 года. При этом в графу "место рождения" армянские власти записали Азербайджан, сообщает Blognews.am.

Данный факт вызвал возмущение в социальных сетях, поскольку это является официальным признанием со стороны Армении принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану.

На самом деле, армянские власти не могут выдавать международные паспорта жителям Нагорного Карабаха, в которых место рождения указывалось бы иначе, чем Азербайджан, так как весь мир считает Нагорный Карабах азербайджанской территорией, да и сама Армения "НКР" также не признает.