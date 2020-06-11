Apple выпустит до конца года девять новых iPhone

Компания Apple собирается выпустить девять новых моделей iPhone до конца 2020 года.

Евразийская экономическая комиссия зарегистрировала сертификат на девять новых моделей смартфонов Apple, утверждает портал MySmartPrice.

Номера A2172, A2176, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408 и A2411, вероятнее всего, принадлежат гаджетам из серии iPhone 12.

Согласно предварительным данным, они относятся к моделям iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с разными объемами внутренней памяти, пишет РИА Новости.