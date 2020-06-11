Турция назвала статистику выздоровлений от коронавируса

Общее число выздоровевших от коронавируса нового типа в Турции составило 147 86 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

За последние сутки, по его словам, в стране от заболевания скончались еще 17 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 763.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 174 023, за прошедшие 24 часа 987 тестов на наличие вируса дали положительный результат, передает Trend.