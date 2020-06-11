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Ушел из жизни народный артист Азербайджана Теймур Мустафаев

Ушел из жизни народный артист Азербайджана Теймур Мустафаев

Ушел из жизни народный артист Азербайджана, известный представитель национального музыкального искусства Теймур Мустафаев (1939-2020). Об этом стало известно из сообщения пресс-службы министерства культуры республики.

Теймур Агахан оглу Мустафаев родился в 1939 году в Джалилабадском районе, закончил музыкальную школу. Его учителями были Сеид Шушинский и Ахмед Бакиханов.

Затем учился в Государственном институте культуры (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

С 1964 года – солист Государственной филармонии имени Муслима Магомаева (сейчас –Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), начиная с 1978 года работал в Государственном концертном объединении, а с 1998 года – в Театре мугама.

В репертуар Теймура Мустафаева входили - мугам, народные песни, песни азербайджанских композиторов. Мугам в исполнении мастера входит в золотой фонд национального искусства.

Концерты Теймура Мустафаева неизменно встречали теплый прием в России, Грузии, Украине, Узбекистане, Турции, Иране, Германии, Австрии, Мексике, Индии, Пакистане и многих других странах.

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Вестник Кавказа

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