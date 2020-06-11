Трамп предрек экономическую судьбу США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал экономические прогнозы Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны.

В опубликованном в Twitter сообщении американский лидер обратил внимание на частные ошибки экспертов организации. "У нас будет очень хороший третий квартал, отличный четвертый квартал и один из лучших за все время 2021 год", - указал он, добавив, что скоро в США появятся вакцина и лекарство от коронавируса нового типа.

Ранее в ходе состоявшейся накануне пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил о "сохраняющейся большой неопределенности относительно будущего" американской экономики, напоминает ТАСС.

Агентство также обращает внимание на то, что в последнее время Трамп стал реже критиковать действия ФРС и ее руководителя.