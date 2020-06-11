Правительство России поддержало безработных рублем

Безработные граждане смогут получить дополнительную помощь от государства. Постановление об этом было подписано в четверг главой Кабмина Михаилом Мишустиным.

"На три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты", - говорится в постановлении, направленном на поддержку населения в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса нового типа.

Также в соответствии с документом было расширено число семей с детьми, которые вместе с пособием по безработице получат в июне-августе выплату на каждого ребенка 3 тыс рублей в месяц.

Кроме того, индивидуальные предприниматели, вынужденно прекратившие деятельность после 1 марта и официально признанные безработными, получают пособие в максимальном размере - 12 тыс 130 рублей.

Минимальное пособие по безработице за май-июль увеличивается до 4 тыс 500 рублей, передает ТАСС.