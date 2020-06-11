Мужчину и женщину в Северной Осетии будут судить за угрозу убийством

В Северной Осетии возбуждены уголовные дела в отношении мужчины и женщины, которые едва не убили приятеля в Моздокском районе. Об этом сообщили в МВД по республике.

Как отмечается, житель станицы Луковской обратился к участковому с просьбой защитить его от мужчины и женщины. Все вместе они отдыхали в компании общих знакомых и поссорились. Мужчина стал угрожать убить друга металлическим прутом, а женщина схватила в руки кухонный нож и угрожала расправой.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия и объяснили подозреваемым, что подобное поведения уголовно наказуемо. Дознаватели завели в отношении 39-летних жителей станицы Луковской уголовные дела, передает "Регион Online".