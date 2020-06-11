Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться ближе к зиме, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью каналу "Россия-24".

По его словам, в настоящее время над созданием вакцины работают несколько российских институтов. Как минимум три препарата уже находятся на стадии клинических испытаний.

По данным специалистов, вакцина появится в период с августа по октябрь, а массовая вакцинация будет возможна ближе к Новому году.