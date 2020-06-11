В Москве МФЦ продолжат работать по электронной записи

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Многофункциональные центры (МФЦ) в столице продолжат работу по электронной записи.

"Мы будем продолжать работать по записи, чтобы не создавать очереди, чтобы исключить возможности заражения коронавирусом", - сказал градоначальник в интервью телеканалу "Россия-24".

Напомним, с 9 июня в Москве отменили два самых основных и долго существовавших ограничения: режим самоизоляции и пропускной режим. Также был отменен график прогулок. На сегодняшний день в Москве зарегистрирован 201 221 случай заражения коронавирусом. Справились с болезнью 115 769 человек, умерли - 3138.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 7,4 млн, из них более 417 тыс человек скончались. В России выявлено 501 800 случаев заражения Covid-19.