 Обзор грузинских СМИ 5 - 11 июня

Республиканцы не будут выставлять кандидатов в Тбилиси

Центральной темой, обсуждаемой в СМИ на минувшей неделе, стала подготовка к парламентским выборам. Официально предвыборная кампания еще не началась, однако в "Объединенной оппозиции" в ближайшие дни начнутся консультации в связи с мажоритарными кандидатами. Газета "Резонанси" пишет, что оппозиция может столкнуться с проблемой назначения единых кандидатов в мажоритарных округах. При этом республиканцы не будут участвовать в обсуждениях, так как не претендуют на то, чтобы иметь кандидата в одном из мажоритарных округов Тбилиси, заявил один из лидеров Республиканской партии Давид Бердзенишвили, комментируя консультации оппозиции в связи с мажоритарными кандидатами в столице. "Мы свободны от шума, поднятого этими партийными мотивами. Мы не участвуем в распределении мажоритарных кандидатов в Тбилиси. "Республиканцы" не претендуют на выдвижение своего кандидата в одном из мажоритарных округов Тбилиси. Акцент будет сделан на регионах", - сообщил он в беседе с корреспондентами издания.

Квирикашвили может вернуться в политику

Тем временем представители новой партии "Наша Грузия – Альянс солидарности" ведут переговоры с бывшим премьером Грузии Георгием Квирикашвили об его участии в политике. Член парламентской фракции "Независимые депутаты" Леван Гогичаишвили заявил, что отношения с бывшим премьером не прерывались после его отставки. "Мы сохраняем человеческие отношения с Георгием Квирикашвили, и эти отношения продолжаются. Что касается его возможного участия в политике, никаких консультаций с ним не было. Лично я не говорил с ним по этому вопросу. Вернется ли Георгий Квирикашвили в политику, зависит только от него, от его ответственности, и мы не сможем повлиять на него", - сказал Гогичаишвили газете "Резонанси".

В Грузии ухудшился инвестиционный климат

В первом квартале 2020 года объем прямых иностранных инвестиций составил $165,4 млн, что на 41,7% меньше, чем годом ранее. При этом объем инвестиций в январе-марте оказался самым низким с 2009 года. Финансист Рамаз Герлиани в беседе с корреспондентами газеты "Резонанси" заявил, что в масштабном падении инвестиций доля пандемии коронавируса невелика и неблагоприятный результат - заслуга, в основном, неблагоприятного инвестиционного климата. При этом эксперт отметил, что итог следующих трех кварталов будет еще хуже. "Спад ожидался, хотя в таких больших масштабах, конечно, свою роль сыграла и пандемия коронавируса. И хотя у нас вирус в первые два месяца квартала не был распространен, все еще оставались ожидания, что заражение затронет как всю Европу, так и Грузию. В этом случае, как правило, международные инвесторы проявляют осторожность", - приводит газета слова финансиста.

Герлиани добавил, что инвесторы не принимают решения в течение одного или двух дней, следовательно, снижение в большей степени происходит из-за неправильной экономической политики и подготовки неправильного фундамента. "Трудно и неправильно заранее делать прогноз, но этот результат был действительно вероятным, в который небольшой вклад внес и коронавирус. Неправильные и плохие рыночные условия, недостаток ликвидности, низкий уровень капитализации - вот основные причины недостатка инвестиций. Как правило, никто не хочет вкладывать деньги в таких условиях", - пояснил он. Кроме того, за последние два года снизились и международные индексы Грузии, что также отпугивает потенциальных инвесторов. "Сегодня Грузия больше не находится в выгодном положении с точки зрения инвестиционной привлекательности. Соответственно, спад будет и в оставшуюся часть года, потому что, как я уже говорил, проблема инвестирования в течение одного или двух дней не будет решена", - пояснил Герлиани. Без правильных шагов правительства судьба инвестиционного потенциала Грузии остается туманной, заключает газета.