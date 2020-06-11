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Путин поручил проверить знания у школьников

Путин поручил проверить знания у школьников

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения и Рособрнадзору организовать проверку знаний школьников и их дополнительное обучение по недостаточно освоенным темам.

"Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором и органами исполнительной власти субъектов РФ организовать проверку знаний обучающихся по основным общеобразовательным программам и их дополнительное обучение по темам, по которым выявлен недостаточный уровень освоения", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Данный доклад должен быть представлен до 1 октября.

Напомним, ранее в Минпросвещения сообщили, что пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) пройдут 29 и 30 июня. Позднее в министерстве уточнили, что в эти даты пройдет проверка готовности системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Экзамены в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы.

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Вестник Кавказа

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