ЛУЧШЕДОМА » Новости

США продолжат санкционное давление на Беларусь

США продолжат санкционное давление на Беларусь

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год санкций против Беларуси, сообщает Белый дом. Ранее Вашингтон ввел эти санкции из-за угрозы нацбезопасности со стороны "определенных членов правительства" данной страны.

В документе, в частности, говорится о том, что "действия и принципы определенных членов правительства Белоруссии" и прочих лиц по-прежнему несут "особенную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике" США, передает РИА Новости.

1760 просмотров




Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!