США продолжат санкционное давление на Беларусь

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год санкций против Беларуси, сообщает Белый дом. Ранее Вашингтон ввел эти санкции из-за угрозы нацбезопасности со стороны "определенных членов правительства" данной страны.

В документе, в частности, говорится о том, что "действия и принципы определенных членов правительства Белоруссии" и прочих лиц по-прежнему несут "особенную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике" США, передает РИА Новости.