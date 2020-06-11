Число случаев COVID-19 в России превысило 0,5 млн

Общее число случаев коронавируса в России превысило 0,5 млн. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба.

За последние сутки по стране выявлено 8 779 новых случаев CVOID-19 в 84 регионах, у 36,8% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зарегистрировано 174 летальных исхода, полностью выздоровело 8 367 человек.

Первые три места по количеству заражений занимают Москва (1436), Московская (724) и Свердловская область (312). Санкт-Петербург находится на четвертом месте с 303 заболевшими.

Из регионов Северного Кавказа антилидером остается Дагестан - 97 инфицированных за сутки. Еще 87 человек заразились на Ставрополье, 82 - в Карачаево-Черкесии, 79 - в Кабардино-Балкарии, 37 - в Северной Осетии, 36 - в Ингушетии, 20 - в Чечне.

В общей сложности на сегодняшний день в России обнаружено 502 436 случаев коронавируса, за весь период произошло 6 532 летальных исхода, выздоровели 261 150 человек.