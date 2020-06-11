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В Казахстане создан единый оператор жилищного строительства

В Казахстане создан единый оператор жилищного строительства

В Казахстане на базе национального управляющего холдинга (НУХ) "Байтерек" был создан единый оператор жилищного строительства. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Соответствующий указ был ранее подписан президентом республики Касым-Жомарт Токаевым.

Согласно документу, действующие операторы жилищных программ АО "Казахстанская ипотечная компания", АО "Байтерек девелопмент", АО "Фонд гарантирования жилищного строительства", а также инструмент субсидирования застройщиков через АО "Даму" объединяются в Единого оператора жилищного строительства на базе АО "НУХ "Байтерек".
Единый оператор будет осуществлять финансирование строительства доступного жилья, и инвестиционных проектов, предоставлять ипотечные кредиты, и др.

Ожидается, что мера позволит сэкономить бюджетные средства за счет снижения общих административных расходов более чем на 40%. Штатная численность также будет оптимизирована, передает Спутник-Казахстан.

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