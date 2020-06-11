Пашинян решил уволить своего заместителя?

Отношения премьер-министра Армении Никола Пашиняна и вице-премьера Тиграна Авиняна по-прежнему являются натянутыми, глава кабмина уже решил, что его заместитель должен уйти. Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета "Грапарак".

По данным издания, премьер ждет подходящего момента, чтобы уволить Авиняна, вероятно, это произойдет в конце июня, когда темпы распространения коронавируса существенно снизятся. В настоящее время обсуждается вопрос о том, кто станет его преемником. Газета в этой связи упоминает нынешнего министра образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, добавляя, что к этому варианту склоняется и сам Пашинян.

В свою очередь, некоторые представители власти хотят видеть на посту вице-премьера министра территориального управления и инфраструктуры Сурена Папикяна.

Если зампредом правительства все-таки станет Арутюнян, то министерство образования, науки, культуры и спорта возглавит или глава соответствующей профильной комиссии в парламенте Мхитар Айрапетян, или заместитель Арутюняна - Жанна Андреасян, пишет Спутник - Армения.