Гроза, град и сильный ветер идут на Москву

Гроза и град ожидаются в ближайшее время в Москве и по области, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС по столице.

"11 июня в городе Москве с 12:00 до 22:00 ожидается гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах очень сильный дождь, сильный ливень, град, местами крупный", - говорится в экстренном предупреждении.

Во время грозы ветер может усилиться до 18-23 м/с.

Спасатели советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, поскольку грозы резко ухудшают видимость, что чревато авариями. Парковать машину лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

По области экстренное предупреждение по дождю, грозе и граду сохранится до конца суток.