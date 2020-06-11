Донские власти предъявили двум компаниям иск на 130 млн рублей

Администрация Ростова-на-Дону подала иск в суд на компании "Дорстрой" и "СМУ-Донаэродорстрой", требуя у них возмещения вреда за спил деревьев в 130 млн рублей.

"Дорстрой" обвиняется в уничтожении 80 деревьев в Железнодорожном районе города. Еще 17 деревьев, по мнению чиновников, были повреждены, а девять пострадали частично - это произошло во время работ по обрезке деревьев без разрешения и с нарушением правил охраны, - передает "АиФ-Ростов".

"СМУ-Донаэродорстрой" городские власти объявляют во вреде, который принесло уничтожение 11 лиственных деревьев в Октябрьском районе Ростова.

Любопытно, что ранее компания "Дорстрой" победила в тендере на содержание и уборку улиц Ростова в течение 2020-2022 гг.